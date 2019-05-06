«Тяжёлые вести из «Шереметьево» — Ростовская область скорбит по погибшим

Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM Жители Ростовской области скорбят по погибшим в столичном аэропорту «Шереметьево». Соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы выразил донской губернатор Василий Голубев.

«Минувшая ночь принесла тяжелые вести из Шереметьево. Погибло много людей. Скорбим вместе с мурманчанами. Соболезнования — близким погибших. Скорейшего выздоровления — пострадавшим», — написал глава региона в своём микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/golubev_vu/status/1125279967405907968

ИА REGNUM напоминает, что трагедия в «Шереметьево» произошла 5 мая. При посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. По имеющимся сведениям, экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку почти сразу после взлёта.

В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.