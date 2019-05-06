В Кабардино-Балкарии ко Дню Победы зажгли все Вечные огни

Нальчик, , 09:33 — REGNUM Все Вечные огни, расположенные на территории Кабардино-Балкарии, приведены в порядок и полностью готовы ко Дню Победы. Всего в республике загорелся 41 огонь, символизирующий вечную память павшим в годы Великой Отечественной войны героям.

Подготовку к бесперебойной работе мемориалов произвели газовики компании «Газпром газораспределение Нальчик» в рамках акции «Священный долг. Вечная память», сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе компании. Был проведен технический осмотр подземных газопроводов, проверено рабочее состояние газовых горелок и кранов, очищены от копоти решетки-рассекатели пламени.

Чтобы вечный огонь, который зажжен в столице региона, не погас во время проведения технической подготовки, сотрудники газовой компании сохранили его в специальной лампаде. От этого пламени во всех районах республики был зажжен огонь на тех мемориалах, которые работают не круглый год.

Напомним, один из первых Вечных огней на территории Кабардино-Балкарии появился еще в 1965 году в сквере Памяти города Прохладный. Самым новым, открытым в 2016 году, и самым высокогорным, расположенным на высоте 2125 м над уровнем моря, является мемориал «Вечный огонь Славы» в поселке Терскол.

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