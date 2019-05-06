Каждый третий предприниматель в Южной Корее задумывался о закрытии бизнеса

Сеул, , 09:43 — REGNUM Каждый третий владелец малого бизнеса в Южной Корее раздумывал о закрытии своего заведения в течение года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Korea Federation of Small and Medium Business.

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 26 апреля среди 500 компаний малого и среднего бизнеса, 33,6% владельцев малого и среднего бизнеса раздумывали над закрытием предприятия или о реорганизации своего бизнеса.

После закрытия своего бизнеса, владельцы малого и среднего бизнеса планировали: уйти в другую сферу бизнеса (17,3%), уйти на пенсию (20,2%), устроиться на другую работу (20,8%), ничего не планировали (36,3%).

Причины, по которым чаще всего хотели закрывать заведение: отсутствие покупателей (63,1%), трудности после выхода на пенсию (58,9%), трудности с финансами (41,1%).

Среди причин, по которым состояние дел малых и средних предприятий ухудшилось, были: ухудшение индекса потребительской уверенности (83,5%), повышение стоимости товаров и материалов (27,8%), конкуренция (27,3%), повышение заработной платы (22,3%)