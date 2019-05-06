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В Ташкенте прошла олимпиада для студентов-стоматологов

Общество

Победителем признали студента Омского медуниверситета

Ташкент, 6 мая 2019, 09:20 — REGNUM  Конференция и олимпиада для студентов состоялось в рамках III Международного конгресса стоматологов в Ташкенте, сообщает 6 мая пресс-служба Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ).

В мероприятии приняли участие делегации из многих городов России, Украины, Белорусии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, а также Японии, Южной Кореи, Китая, Германии, Италии, Чили.

В соревновании по стоматологии приняли участие 23 студента различных медицинских вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Оно проходило в несколько этапов: теоретические и практические конкурсы. Наибольшие затруднения вызвал практический этап: препарирование, а затем моделирование окклюзионной поверхности первого постоянного моляра нижней челюсти по I классу по Блэк. Оценочные листы на каждого конкурсанта включали более 30 критериев.

Отмечается, что по итогу всех этапов конкурса абсолютным чемпионом был признан Иван Котов, студент 5 курса стоматологического факультета ОмГМУ.

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