У Зеленских нашли квартиру в элитном доме в Крыму

Симферополь, , 09:18 — REGNUM В посёлке Ливадия Ялтинского округа Крыма у жены избранного президента Украины Владимира Зеленского Елены есть квартира. Она находится в жилом комплексе «Император», расположенном напротив Ливадийского дворца. Эту информацию подтвердили жители посёлка.

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На каком этаже находится квартира, не уточняется. По словам местных жителей, которые приводит РИА Новости, Зеленского здесь видели пару лет назад. Другие утверждают, что Зеленские здесь никогда не появлялись.

Жилищный комплекс «Император» представляет собой пятиэтажное здание с прилегающей закрытой территорией, где находятся парковка, пляж, бассейн, солярий, собственная котельная. В своё время жители посёлка выступали против строительства комплекса апартаментов, так как на его месте был парк.

Добавим, что Квартиры в элитном ЖК «Император» продаются по цене от 12 до 40 млн рублей. Однако квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена.

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В Крыму объяснили, когда Зеленский сможет пользоваться своей квартирой

Как отметили в штабе Зеленского, семья новоизбранного президента Украины намерена пользоваться этой недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая агентство Reuters со ссылкой на данные декларации о доходах избранного президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что супруга политика Елена Зеленская приобрела элитное жилье в Крыму менее чем за половину его рыночной стоимости у украинского бизнесмена, экс-депутата Верховной рады Александра Буряка. Как пояснили в штабе Зеленского, недвижимость была куплена в Крыму в апреле 2013 года в соответствии с законодательством Украины и по рыночной цене.

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