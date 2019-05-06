В майские праздники из неблагополучных семей в Чувашии забрали 14 детей

Чебоксары, , 09:12 — REGNUM В Чувашии посещают семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. В майские праздники из неблагополучных семей изъяты 14 детей, которые направлены в учреждения здравоохранения и социально-реабилитационные семьи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В республике проводятся мероприятия в рамках акции «Безопасность детства». Вместе с полицией в рейдах участвуют представители органов здравоохранения, образования и социальной защиты и иные субъекты профилактики. С 1 по 3 мая посетили более 600 семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

«Выявлены 14 несовершеннолетних из 8 семей, находящихся в социально опасном положении, девять детей помещены в учреждения здравоохранения, остальные — в социально-реабилитационные центры. В шести семьях из восьми родители находились в состоянии алкогольного опьянения, в двух отсутствовали необходимые условия для содержания детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, на учёт поставлены ещё три семьи. Десять родителей привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников в 2019 году полиция совместно с минздравом Чувашии и представителями комиссий по делам несовершеннолетних проверяли неблагополучные семьи, где детям не исполнилось года. Всего посетили почти 1,3 тыс. семей, на момент проверки 11 родителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в 10 семьях отсутствовали необходимые условия содержания малолетних детей. В результате в детские больницы из 27 семей были госпитализированы 40 детей, 25 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Читайте ранее в этом сюжете: В праздники из неблагополучных семей в Чувашии госпитализированы 40 детей