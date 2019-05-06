Челябинец осуждён за огнестрельное оружие и боеприпасы

Челябинск, , 09:10 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Приговор вынес Курчатовский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления ФСБ.

Сотрудники ФСБ поймали его в январе. Из незаконного оборота изъяли пять единиц огнестрельного оружия, части огнестрельного оружия и больше двух тысяч штук боеприпасов разного калибра,

По материалам ФСБ дело расследовала полиция. Суд назначил гражданину два года лишения свободы условно. Также он должен уплатить штраф — 100 тыс. рублей.