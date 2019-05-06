Тува празднует День Конституции республики

Кызыл, , 08:59 — REGNUM Тува сегодня, 6 мая, отмечает один из главных государственных праздников региона — День Конституции республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«В истории нашего народа это восьмая по счёту Конституция. Сегодня ей исполняется 18 лет. Особая ценность Основного закона в том, что он принимался на референдуме, всеобщим тайным голосованием многонациональной республики. Без малейшего сомнения можно сказать, что это поистине народный документ, плод наших с вами чаяний, нашего понимания справедливости и свободы», — говорится в поздравлении главы региона Шолбана Кара-оола с Днём Конституции Тувы.

По его словам, главный документ республики гарантирует её жителям «права на социальную защиту, образование и медицинское обслуживание».

"Нам, кто непосредственно участвовал в работе над Конституцией и принимал её, важно научить последующие поколения ценить и защищать заложенные в Основном законе гарантии», — отметил Шолбан Кара-оол.

Напомним, Тува приняла свою Конституцию 6 мая 2001 года.

«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность Республики Тыва. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», — говорится в главном документе региона.

По словам председателя Верховного Хурала (парламента) Тувы Кан-оола Даваа, за прошедшие годы «конституционные нормы прочно утвердились в государственном развитии республики и общественной жизни».