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Колымчане просят купить офтальмологическое оборудование, но денег нет

Общество

«В настоящее время в областном бюджете данные средства не предусмотрены»

Магадан, Магаданская область, 6 мая 2019, 08:58 — REGNUM  Жители Магаданской области обратились к руководству региона с просьбой предусмотреть в бюджете 6 млн рублей на приобретение оборудования для ускорения реабилитации после операций на глаза. Средства на эти цели колымчане ждут уже два года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О необходимости приобретения офтальмологического оборудования люди написали на портале правительства региона «Решаем вместе».

«Найдутся ли когда-нибудь шесть миллионов рублей в областном бюджете, чтобы закупить такое оборудование для офтальмологического отделения Магаданской областной больницы, которое позволит нам нуждающимся в операции не летать в Хабаровск и теперь уже похоже и в Екатеринбург? — интересуются люди. — С этим оборудованием реабилитация после операции намного быстрее проходит. Специалист уже есть, два года добивается денег и никак».

Представители правительства Колымы поблагодарили жителей региона за обращение, но констатировали, что деньги на эти цели в бюджете не заложены.

«На приобретение оборудования для оснащения офтальмологического отделения, а также проведение ремонта существующего оборудования необходимы денежные средства. Вопрос финансирования данных работ будет рассмотрен на очередном заседании комиссии по распределению средств нормированного страхового запаса при наличии данного объёма финансового обеспечения», — обещали в правительстве области.

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Как сообщало ИА REGNUM, медучреждениям региона не хватает бюджетного финансирования, поэтому пациенты покупают лекарства, а врачи испытывают дефицит в расходных материалах и медикаментах для операций. Объём недофинансирования оценивался порядка 1,5 млрд рублей в год, финансовые проблемы тянутся с 2015 года.

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