Имущество Запорожского автозавода выставлено на продажу

Запорожье, Украина, , 08:58 — REGNUM Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выставил на продажу своё имущество. Стартовая цена — 420 млн гривен или менее $16 млн, сообщило 5 мая издание Delo.ua.

На продажу выставлены машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха и административно-бытовой корпус.

Общая площадь объектов недвижимости составляет 142,22 тыс. кв. метров. Кроме того, будет продано оборудование завода.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожский автомобилестроительный завод прекратил выпуск легковых автомобилей ещё в 2017 году. В январе 2019 года со складов были проданы последние машины, собранные на заводе ЗАЗ.

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