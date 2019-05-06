Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Имущество Запорожского автозавода выставлено на продажу

Общество

Будут проданы цеха завода вместе с оборудованием

Запорожье, Украина, 6 мая 2019, 08:58 — REGNUM  Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выставил на продажу своё имущество. Стартовая цена — 420 млн гривен или менее $16 млн, сообщило 5 мая издание Delo.ua.

На продажу выставлены машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха и административно-бытовой корпус.

Общая площадь объектов недвижимости составляет 142,22 тыс. кв. метров. Кроме того, будет продано оборудование завода.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожский автомобилестроительный завод прекратил выпуск легковых автомобилей ещё в 2017 году. В январе 2019 года со складов были проданы последние машины, собранные на заводе ЗАЗ.

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