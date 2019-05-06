В Чувашии покажут «Неустрашимого», в Ульяновске увидят лучшее кино о Победе

Чебоксары, , 08:52 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне. В Чувашии 7 мая в кинозалах пройдут показы фильма «Несокрушимый», посвящённый Герою Советского Союза Семену Коновалову, чувашу по национальности. В Ульяновской области программа кинопоказов масштабнее и продлится с 8 по 12 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чувашии в праздничную программу предложено включить мероприятия, связанные с именем Героя Советского Союза Семена Коновалова — танкиста, уничтожившего в одном из боев 16 танков и артиллерийских установок противника. На основе реальной истории подвига его экипажа был снят художественный фильм «Несокрушимый», с успехом прошедший в российском кинопрокате.

«По национальности он — чуваш. Согласно некоторым справкам, он записан как русский, но во времена войны оформление документов могло пройти с ошибками и неточностями», — заявил ранее на оргкомитете глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По его словам, недавно изученные архивные документы подтвердили, что Семен Коновалов является представителем чувашского народа. Власти отмечают, что по договоренности с департаментом кинематографии Министерства культуры Российской Федерации весь день 7 мая фильм «Несокрушимый» будет бесплатно транслироваться в 16 кинозалах республики. Кроме того, 7 мая в кинозале при Театре юного зрителя «Сеспель» состоится встреча с дочерью героя Ириной Семеновной, в ходе которой она расскажет об отце и ответит на вопросы.

Бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне пройдут и в Ульяновской области с 8 по 12 мая. Показы состоятся во всех кинозалах муниципалитетов в рамках проектов «Кино о войне», «Легендарное кино», «Синематека. Память». Всего в эти дни в регионе состоится более 2 тыс. тематических мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

«УльяновскКинофонд» подготовил проект, связанный с бесплатным показом лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Губернатор Сергей Морозов поручил организовать просмотры во всех цифровых кинозалах. Мы надеемся, что к этой инициативе присоединятся представители шести частных киносетей, работающих в регионе», — говорит министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

Помимо этого, «УльяновскКинофонд» проведёт конкурс любительских фильмов. Кроме того, в рамках проекта «Кинозал под открытым небом» учреждения культуры организуют вечерние кинопоказы фильмов о войне и картин, снятых во время Великой Отечественной войны. А для жителей муниципальных образований организованы выездные показы передвижного комплекса «Киномобиль» с просмотром лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне. К примеру, в Старокулаткинском районе в праздничные дни будет реализован проект «74 фильма к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.». В Николаевском районе с 8 по 12 мая пройдет показ любительских и фестивальных фильмов «Вечная память».