Глава МИД Латвии выразил соболезнования жертвам катастрофы SSJ-100

Рига, , 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования родным и близким погибших при аварии самолёта Superjet-100, следовавшего рейсом Москва — Мурманск.

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"Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара самолёта «Аэрофлота» в Москве на рейсе SU1492», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1125109094153621504

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU1492. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета менее чем через полчаса после взлёта. При посадке самолёт загорелся, пламя целиком охватило его заднюю часть.

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Всего на борту воздушного судна находились 78 пассажиров, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. Ещё пятеро находятся в московских клиниках. В настоящее время причины произошедшего выясняются. Создана специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета, следствие возбудило уголовное дело.