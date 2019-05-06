Страховщики открыли прямую линию для пострадавших из-за ЧП в «Шереметьево»

Москва, , 08:46 — REGNUM Компании «АльфаСтрахование» и СОГАЗ, в которых застрахована ответственность ПАО «Аэрофлот» за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших людей, находившихся на борту рейса SU1492 Москва — Мурманск во время аварийной посадки 5 мая в «Шереметьево».

Открыта горячая линия для обращений пострадавших и родственников погибших.

«По всем вопросам, связанным с выплатой компенсаций, просим обращаться по выделенной линии АО «АльфаСтрахование» — 8 800 333 0 999 или на электронный адрес — aviahelp@alfastrah.ru», — говорится в сообщении компаний.

Страховщики отвечают за выплату возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.

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