Понедельник, 6 Мая 2019 года
09:02:06 МСК

В Австрии отметили 74-ю годовщину освобождения узников лагеря Маутхаузен

Общество

На церемонию не пригласили членов правящей Австрийской партии свободы

В Австрии отметили 74-ю годовщину освобождения узников лагеря Маутхаузен
Hildebrand
Концлагерь Маутхаузен

Вена, 6 мая 2019, 08:37 — REGNUM  5 мая в Австрии отметили 74-ю годовщину освобождения узников фашистского концентрационного лагеря Маутхаузен, пишет газета Kronen Zeitung.

В этот день мемориал Маутхаузен посетили 9 тыс. человек со всего мира. В официальной памятной церемонии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, члены правительства, выжившие свидетели и современники, военные США и представители различных религиозных конфессий. По требованию местной еврейской общины на церемонию не были приглашены члены правящей Австрийской партии свободы.

В лагерь Маутхаузен и его филиалы были интернированы 335 тыс. человек, более 122 тыс. из них были убиты или погибли. Лагерь был освобожден 5 мая 1945 года войсками союзников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить