В Австрии отметили 74-ю годовщину освобождения узников лагеря Маутхаузен

Вена, , 08:37 — REGNUM 5 мая в Австрии отметили 74-ю годовщину освобождения узников фашистского концентрационного лагеря Маутхаузен, пишет газета Kronen Zeitung.

В этот день мемориал Маутхаузен посетили 9 тыс. человек со всего мира. В официальной памятной церемонии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, члены правительства, выжившие свидетели и современники, военные США и представители различных религиозных конфессий. По требованию местной еврейской общины на церемонию не были приглашены члены правящей Австрийской партии свободы.

В лагерь Маутхаузен и его филиалы были интернированы 335 тыс. человек, более 122 тыс. из них были убиты или погибли. Лагерь был освобожден 5 мая 1945 года войсками союзников.