Кемерово, Кемеровская область, , 08:21 — REGNUM

Специалисты Кемеровского государственного университета (КемГУ) ведут работы по комплексной оценке возможностей дальнейшего строительства Крапивинского гидроузла, сообщает 6 мая пресс-служба вуза.

Отмечается, что перед университетом стоит задача научно-информационного сопровождения проекта. В настоящее время выполнено трёхмерное моделирование возведённых объектов. Сотрудники Центра компьютерного инжиниринга КемГУ с учётом высот окружающего рельефа рассчитали, на какую площадь может растечься река Томь в случае заполнения чаши Крапивинского гидроузла водой на 50 метров. Также выполнена трёхмерная визуализация проекта, как плотина встроится в рельеф территории.

Рабочую группу возглавляет ректор КемГУ Александр Просеков. Аналитический доклад о состоянии и перспективах строительства объекта будет представлен на заседании в Совете Федерации РФ.