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На автодороге Алма-Ата — Капчагай запретили бесплатный проезд большегрузов

Общество

Стоимость проезда по предоплате для грузовых автомобилей свыше 15 тонн составляет 172 рубля

Нур-Султан, 6 мая 2019, 08:16 — REGNUM  На бесплатном участке автодороги Алма-Ата — Капчагай республиканского значения установлены знаки «Ограничение нагрузки на ось», сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию.

В министерстве отметили, что водители большегрузного транспорта объезжают платный участок автодороги Алма-Ата — Капчагай. Для пресечения проезда тяжеловесного транспорта по дорогам республиканского значения установлены специальные дорожные знаки.

Отмечается, что инспекторы транспортного контроля совместно с АО «КазАвтоДор» планируют проводить рейды для выявления нарушителей.

Напомним, 25 января 2019 года на участке дороги Алма-Ата — Капчагай 25−67 км был введен платный проезд. Стоимость проезда по предоплате для легковых автомобилей составляет 100 тенге (17,2 рубля), для грузовых автомобилей от 10 до 15 тонн — 800 тенге (137,3 рубля), свыше 15 тонн — 1000 тенге (172 рубля).

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