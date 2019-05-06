Пермь, Пермский край, , 08:04 — REGNUM

В Перми 6 мая завершается подача отопления в городе. Соответствующее постановление уже издано. С этого момента теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Системы теплоснабжения переводится на летний режим работы. Однако всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций в случае нарушения температурно-влажностного режима в помещениях и понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С.

По данным ГИС-Центра Пермского государственного национального исследовательского университета, первая половина мая и особенно вторая пятидневка (6−10 мая) прогнозируется очень теплой. В отдельные дни (между 6 и 10 мая) температура может быть выше нормы на 7−10°С (в дневные часы по югу края до +25°С, возможно выше). В целом за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1,5−2°С. Что касается количества осадков, то согласно прогнозу, впервые за многие годы май в Перми и Пермском крае не будет сухим.