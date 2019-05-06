Мукачево, Украина, , 07:55 — REGNUM

Вторые сутки подряд в Закарпатье на границе с Венгрией и Словакией наблюдаются огромные очереди, сообщило 5 мая местное издание Mukachevo.net.

На пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией скопилось 300 автомобилей, на пункте «Малый Берёзный» — 200 машин, а на пункте пропуска «Ужгород» — 150.

Люди жалуются, что им приходится простаивать по десять часов. Перевозчики отмечают, что во время майских праздников ситуация на границе обычно напряжённая, но последние несколько дней — вообще ужас.

Журналисты объяснили огромные очереди тем, что украинские мигранты массово возвращаются с Украины на работу в страны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Александр Охрименко отметил, что украинские мигранты за год переводят из-за границы на порядок больше денег, чем все иностранные инвестиции в экономику Украины, вместе взятые.

Читайте также: Инвестиции в экономику Украины — $2 млрд, переводы из-за границы — $20 млрд