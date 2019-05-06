В Оренбуржье дольщики в 2018 году отсудили у застройщика более 3 млн рублей

Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области в 2018 году жалобы по вопросам нарушения прав участников долевого строительства поступили в отношении девяти строительных компаний. Дольщики жаловались на нарушение сроков ввода жилых домов в эксплуатацию, несоответствие условий договора требованиям действующего законодательства и передачу квартир с недостатками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспротребнадзора по региону.

По данным ведомства, обращения по вопросам несоответствия объекта долевого строительства требованиям проектной документации застройщика ООО «Марьино» (Бузулук) и невыполнения застройщиком ООО «Строительная компания «Весна» (Оренбургский район, посёлок Весенний) работ по благоустройству прилегающей территории направлены в Инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

Управлением Роспотребнадзора в судах дано два заключения. В пользу потребителей судами присуждено 3 345,5 тысяч рублей, включая 13 тыс. руб. компенсации морального вреда. Так, решением Ленинского районного суда Оренбурга расторгнут договор между потребителем и ОАО «УКС» по причине передачи квартиры с недостатками. В пользу потребителя, помимо возврата стоимости квартиры, присуждено 500 тысяч руб. неустойки, 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 500 тысяч рублей штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования участника долевого строительства.

В надзорном ведомстве также сообщили, что за год проанализированы договоры, заключенные участниками долевого строительства с 12 застройщиками, на предмет включения условий, ущемляющих установленные законом права потребителей. По результатам поступивших из прокуратуры материалов Роспотребнадзор вынесено 10 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 45 тысяч рублей.

По словам специалистов Управления Роспотребнадзора, динамика обращений по вопросам долевого строительства жилья в последние пять лет остается стабильной — в среднем по 14 обращений в год.

Добавим, на начало 2019 года на территории Оренбуржья значился один проблемный объект долевого строительства — девятиэтажный жилой дом в Бузулуке (застройщик ЗАО «Валера»). В реестре пострадавших дольщиков по данному объекту зарегистрированы 36 человек. Дом возведён наполовину. Прекращение строительства связано с трагической гибелью директора и единственного учредителя организации, а также спорами между наследниками погибших.