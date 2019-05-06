В Еврейской автономии госграницу охраняют местные жители

Биробиджан, , 07:50 — REGNUM В защите государственной границы РФ в Еврейской автономной области с начала 2019 года приняли участие 179 местных жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первом квартале 2019 года на территории Еврейской автономии за нарушение правил пограничного режима были задержаны и привлечены к ответственности 44 нарушителя, из них граждан КНР — 29, РФ — 12, Узбекистана — 2 и 1 гражданин Таджикистана.

В задержании нарушителей принимали участие местные жители, состоящие в добровольных народных дружинах по охране государственной границы, которые 176 раз выходили на охрану границы в составе совместных с пограничниками нарядов и 372 раза в составе самостоятельных нарядов, сообщили в правительстве ЕАО.

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Как сообщало ИА REGNUM, на охрану государственной границы России вышли сторожевые корабли и катера пограничного отряда, дислоцированного в приамурской Астрахановке.