Начало недели в Москве ожидается жарким

Москва, , 07:45 — REGNUM Жителей и гостей Москвы сегодня, 6 мая, ждёт тёплый погожий день. По данным Гидрометцентра РФ, в первый рабочий день после долгих майских праздников воздух в столице прогреется до воздуха до +24…+26 °C.

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При переменной облачности осадков не ожидается. Ветер южный, 5−10 м/с. Такая же погода сохранится и завтра, 7 мая. По данным синоптиков, в ночь на вторник температура в Москве и области опустится до +11…+13 °C. А вот уже 8 мая в регионе похолодает и будет дождливо, местами грозы.

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Добавим, что в Московском регионе в связи с высокой пожароопасностью было продлено действие жёлтого уровня погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, самым теплым днём в Москве с начала 2019 года стал четверг, 25 апреля. Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13:00 мск составила 22,8 градуса.

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