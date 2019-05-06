Сан-Франциско, США, , 07:45 — REGNUM

Согласно результатам исследования, опубликованным компанией Niko Partners, к 2023 году количестве ПК-геймеров в Китае увеличится до 354 млн человек и превысит численность населения США. Об этом 5 мая сообщил портал Play Crazy Game.

Аналитики отметили, что сегодня доходы от продаж онлайн-игр на платформе ПК в Китае составляют более 41,4% от мировых. В 2018 году этот показатель был равен $15,2 млрд, ожидается, что в 2023 году он вырастет до $16 млрд. При этом 60% доходов приходится на игры, произвёденные за пределами страны.

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Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что власти Китая ввели новые запреты на производство видеоигр. В частности, разработчикам запретили показывать в играх кровь в любом виде и трупы людей. Под запрет также попали игры с азартной составляющей.