Названа доля жителей России, не представляющих свою жизнь без интернета

Москва, , 07:35 — REGNUM Почти половина граждан России (48%) не представляет свою жизнь без интернета, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, отвечая на вопрос, изменится ли что-либо в их жизни, если интернет отключат, 48% опрошенных заявили, что это станет серьезным испытанием для них. Еще 24% заявили, что в их жизни отключение интернета ничего не изменит. 27% респондентов отметили, что влияние будет слабым.

Читайте также: В России интернетом не пользуются около 30 млн человек

Отмечается, что на сегодняшний день 84% жителей России пользуются интернетом регулярно, 69% выходят в сеть ежедневно, еще 13% — несколько раз в неделю, а 2% — крайне редко, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос Росстата показал, что интернетом пользуется 72% жителей России старше 15 лет. 62% опрошенных отметили, что используют интернет для общения в социальных сетях, 50% — для чтения статей и новостей.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, интернет для проведения банковских операций используют 61% опрошенных, для оплаты налогов и штрафов — 45%.

Читайте подробнее: Граждане России назвали самую востребованную онлайн-услугу