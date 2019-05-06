В Пермь из Москвы отменили один рейс

Пермь, , 07:35 — REGNUM В Пермь их московского аэропорта «Шереметьево» 6 мая отменили один рейс. Об этом информирует он-лайн табло аэропорта «Большое Савино».

Рейс СУ 1219 должен был вылететь из Москвы в 06:25. Перевозик — компания «Аэрофлот». Предполагалось, что перелёт будет совершаться на суперджете. Кроме того, согласно информации он-лайн табло, задержан рейс СУ 12:05 также выполняемый «Аэрофлотом» на суперджете.

Напомним, в «Шереметьево» 5 мая совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва-Мурманск. По данным СК России, на борту авиалайнера находились 78 человек, из них выжили 37 человек. Возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания «Аэрофлот» на своём сайте заявила, что в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево» вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.