В Китае скончалась «женщина утешения», бывшая сексуальной рабыней у японцев

Наньнин, Китай, , 07:30 — REGNUM В Китае в возрасте 99 лет скончалась женщина по имени Вэй Шаолань, которую японские захватчики держали в сексуальном рабстве во время Второй мировой войны, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Вэй — единственная китайская жертва японского военного сексуальная рабства, которая публично призналась, что родила от японца сына. Она скончалась в 13:20 по местному времени 4 мая в городе Гуйлинь, столице Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Японские милитаристы схватили Вэй зимой 1944 года вместе ее новорожденной дочерью и поместили в военный бордель для удовлетворения сексуальных потребностей японских захватчиков. Спустя три месяца Вэй сумела сбежать, однако ее дочь скончалась от диареи. В этот момент Вэй была уже беременной. В 1945 году она родила сына от японца. Он по сей день жив.

Отметим, что Императорская японская армия практиковала угон женщин в сексуальное рабство во время и до Второй мировой войны. Они называли своих сексуальных рабынь «женщинами утешения», а военные бордели — «станциями утешения».

Исследования показали, что порядка 400 тыс. женщин Азии силой были угнаны в рабство японскими преступниками во время Второй мировой войны, из них половина — китаянки.