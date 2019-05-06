Водитель Макрона отстранен из-за отказа подчиниться полиции Франции — СМИ

Париж, , 07:36 — REGNUM Жандарм был отстранен от выполнения обязанностей водителя президента Франции Эммануэля Макрона из-за судебного разбирательства за «отказ повиноваться во время полицейской проверки при превышении скорости», сообщает Le Figaro.

«Агент больше не выполняет обязанности водителя, но остается в группе безопасности президента до решения суда. Само собой разумеется, что если этот человек будет осужден, то его карьера в административном органе закончится», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Стало известно, что водитель президента, имя которого не разглашается, 27 февраля превысил допустимую скорость движения на западе Парижа. Жандарм, который не был при исполнении служебных обязанностей, отказался подчиниться, когда полиция попыталась остановить его на мосту Сен-Клу.

Издание отмечает, что 13 января 2020 года уголовный суд Нантера начнет слушание по делу жандарма. Ему грозит лишение свободы сроком на три месяца и штраф в размере 3 750 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце разразился скандал вокруг Александра Беналля, бывшего сотрудника безопасности президента Франции, который на демонстрации 1 мая 2018 года напал на манифестанта.

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