После трагедии в «Шереметьево» проверки пройдут в ульяновских аэропортах

Ульяновск, , 07:19 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». По его поручению в аэропортах региона пройдут дополнительные проверки, пишет глава региона в Фейсбуке.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе на рейсе «Москва-Мурманск». Жители Ульяновской области вместе со всей страной скорбят.

Мы сейчас выясняем, были ли на борту наши земляки. Если информация подтвердится, семьям погибших ульяновцев будет оказана необходимая помощь. Поручил провести дополнительную проверку безопасности самолётов и техники в ульяновских аэропортах», — пишет Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт вылета из-за возникших неполадок. На борту лайнера были 78 человек, самолёт загорелся. По данным СКР, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолета.