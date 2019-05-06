Полиция Китая раскрыла онлайн-тотализатор, куда было вовлечено $312 млн

Пекин, , 07:11 — REGNUM Полиция провинции Аньхой на востоке Китая арестовала семерых подозреваемых в организации трансграничного онлайн-казино и тотализатора, в которые было вовлечено 2,1 млрд юаней ($312 млн), сообщает агентство Синьхуа.

В июле 2018 года пострадавший по фамилии Ван сообщил в местное отделение полиции уезда Сусун провинции Аньхой о том, что он потерял с ноября 2017 года около 700 тыс. юаней на сайте, где принимались спортивные ставки.

Расследование вывело полицейских на уезд Фэнцзе города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, где и были задержаны двое подозреваемых. Еще пятеро подозреваемых, работающих в качестве агентов сайта, были арестованы в нескольких местах, включая Чунцин, а также провинции Чжэцзян, Хубэй и Гуандун.

Как сообщили в полиции, сам сайт-тотализатор базировался на Филиппинах, а ежедневный объем ставок, сделанных на нём, достигал десятков миллионов юаней. Около 10 тыс. человек были зарегистрированы на нём и делали свои ставки с 2016 года.

Двое подозреваемых были приговорены к трем годам тюремного заключения и трем годам и двум месяцам соответственно. По еще пятерым суд пока не вынес приговора. Ожидается, что он будет объявлен несколько позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной китайской провинции Хэнань было задержано 75 подозреваемых в создании мошеннической площадки торговли акциями.

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