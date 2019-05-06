Юные ульяновские поисковики посетят в Белоруссии места боевой славы

Ульяновск, , 07:06 — REGNUM Школьники из Ульяновской области, ставшие победителями регионального конкурса исследовательских работ «1418 огненных вёрст», побывают в Белоруссии. Они посетят места боевой славы стрелковых дивизий, сформированных на территории региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Конкурс исследовательских работ патриотического проекта «1418 огненных вёрст» проходит в Ульяновской области с 2015 года. В ходе поисковой деятельности школьники собирают информацию об участниках Великой Отечественной войны. Они изучают архивные документы, встречаются с ветеранами, посещают музеи и исторические места, облагораживают их территории, участвуют в экспедициях по местам сражений ульяновских воинских формирований. В этом году исследовательские работы представили 38 школьников, победителями стали 15 детей. Осенью они отправятся в Белоруссию по местам боевой славы 24-й Самаро-Ульяновской трижды Краснознаменной стрелковой Железной дивизии и 58-й стрелковой дивизии.

Министр образования и науки региона Наталья Семёнова отмечает, что цель проекта — изучение молодёжью героического прошлого страны на примере подвигов 10 дивизий, сформированных в регионе в годы Великой Отечественной войны.

«На фронт ушли сражаться 226 тысяч ульяновцев, боевой путь многих связан со стрелковыми дивизиями. Каждый год реализации проекта посвящается изучению двух воинских формирований, определяется маршрут поездки по местам боевой славы, где сражались наши земляки, устанавливаются контакты с заинтересованными лицами и организациями, проводятся агитпоходы. Участники проекта уже побывали в Москве, Калуге, Туле, Смоленске, Волгограде, Орле», — сказала глава минобразования.

По данным на начало года, в Ульяновской области проживало 15 433 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 145 инвалидов, 447 ветеранов, 11 064 тружеников тыла.