В Оренбурге финиширует автопробег «Спасибо деду за Победу!»

Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбурге во второй половине дня 6 мая в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоится финал областного автопробега, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стартовал автопробег 5 мая в Бугуруслане и проходит по трём маршрутам Оренбургской области, охватив 18 муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Областной автопробег «Спасибо деду за победу!» проводится региональным отделением ДОСААФ России совместно с департаментом молодежной политики Оренбургской области с 2010 года. В основном составе автоколонн пробега, проходящего по дорогам Оренбуржья, принимают участие учебные автомобили ДОСААФ России, их число в разные годы доходило до 30 единиц. В 2019 году в акции участвует 20 машин.

Во время автопробега участники акции выступают на митингах, возлагают цветы к памятникам — мемориалам Великой Отечественной войны, проводят встречи с фронтовиками.

После торжественного финиша автопробега «Спасибо деду за Победу!» в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоится церемония принятия клятвы юнармейца. Участие в мероприятии примут более 300 новых участников патриотического движения, в числе которых учащиеся школ и средних профессиональных образовательных учреждений Оренбурга.

Затем юнармейцы примут участие в военно-историческом квесте «Дорогами бессмертного полка». Игра предполагает прохождение заранее спланированного маршрута — станций, на которых необходимо будет отвечать на вопросы, касающиеся темы Великой Отечественной войны. Организаторы намеренно выбрали понятную и популярную в молодежной среде форму квеста, так как она позволяет участникам игры погрузиться в антураж 40-х годов, а настоящая военная техника, блиндажи, макеты орудий добавляют реалистичности.