«Вальс Победы» в Оренбуржье: хор учителей и 40 тысяч участников

Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области сегодня, 6 мая, 40 тысяч детей и представителей молодёжи и педагогического сообщества принимают участие в акции «Вальс Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Оренбурге тысячи пар закружились в вальсе на главной улице областного центра — Советской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

От бульвара на набережной Урала до улицы Краснознаменной молодые люди танцевали «Майский вальс», а сводный хор учителей Оренбуржья и сотрудников министерства образования исполнил песню «День Победы». Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

В рамках праздника на площади возле памятника В.П. Чкалову состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, акция «Вальс Победы» впервые состоялась в мае 2015 года и получило положительную оценку со стороны общественности, ветеранов войны и труда, нашло широкий отклик в педагогическом сообществе и стало традиционным.

Добавим, в Оренбурге проживают более 3800 ветеранов Великой Отечественной войны. Около 14 тысяч человек имеют статус «Дети войны».

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