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«Вальс Победы» в Оренбуржье: хор учителей и 40 тысяч участников

Общество

Во всех муниципальных образованиях региона проходит танцевальный флешмоб под открытым небом «Вальс Победы», приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

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«Вальс Победы» в Оренбуржье: хор учителей и 40 тысяч участников
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Флешмоб открыл оркестр кадетского корпуса

Оренбург, 6 мая 2019, 11:20 — REGNUM  В Оренбургской области сегодня, 6 мая, 40 тысяч детей и представителей молодёжи и педагогического сообщества принимают участие в акции «Вальс Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Оренбурге тысячи пар закружились в вальсе на главной улице областного центра — Советской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Флешмоб открыл оркестр кадетского корпуса
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Флешмоб открыл оркестр кадетского корпуса
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Акция «Вальс Победы» прошла на главной улице Оренбурга
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Акция «Вальс Победы» прошла на главной улице Оренбурга

От бульвара на набережной Урала до улицы Краснознаменной молодые люди танцевали «Майский вальс», а сводный хор учителей Оренбуржья и сотрудников министерства образования исполнил песню «День Победы». Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

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Учащиеся Президентского кадетского училища и педагогического колледжа
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Учащиеся Президентского кадетского училища и педагогического колледжа
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Сводный хор исполняет песню «День Победы»
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Сводный хор исполняет песню «День Победы»
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Ученики гимназии № 2 кружатся в танце
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Ученики гимназии № 2 кружатся в танце

В рамках праздника на площади возле памятника В.П. Чкалову состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

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Минута молчания
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Минута молчания
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Главные гости праздника — ветераны Великой Отечественной войны
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Главные гости праздника — ветераны Великой Отечественной войны
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Фронтовик Иван Михайлович Шевченко, 98 лет. Охранял железнодорожные вагоны, которые доставляли Красной армии вооружение и спецтехнику
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Фронтовик Иван Михайлович Шевченко, 98 лет. Охранял железнодорожные вагоны, которые доставляли Красной армии вооружение и спецтехнику

Стоит отметить, акция «Вальс Победы» впервые состоялась в мае 2015 года и получило положительную оценку со стороны общественности, ветеранов войны и труда, нашло широкий отклик в педагогическом сообществе и стало традиционным.

Добавим, в Оренбурге проживают более 3800 ветеранов Великой Отечественной войны. Около 14 тысяч человек имеют статус «Дети войны».

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День Победы
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