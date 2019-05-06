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В Челябинской области введён особый противопожарный режим

Общество

Граждан призывают не сжигать траву

В Челябинской области введён особый противопожарный режим
Georg Pik
Горящая трава

Челябинск, 6 мая 2019, 06:43 — REGNUM  В Челябинской области начал действовать особый противопожарный режим. Все службы переведены в режим повышенной готовности, заявил в своём аккаунте в Instagram врио губернатора Алексей Текслер.

«Вы видите, что происходит у наших соседей в Курганской области. Воздержитесь от сжигания травы на участках и в полях», — говорится в аккаунте чиновника.

Также руководитель призвал граждан сообщать по единому номеру лесной охраны о замеченных случаях возгорания. Сделать это можно и обратившись в областную диспетчерскую службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области сложилась тяжёлая противопожарная ситуация. Травяные пожары атаковали населённые пункты региона. Уже есть первая жертва — в одном из сёл погибла пенсионерка.

В шести муниципалитетах объявлен режим ЧС, в том числе и на территории Кургана.

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Лесные пожары — 2019
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