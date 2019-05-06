В Китае раскрыт крупный эпизод контрабанды нефтепродуктв на $189,55 млн

Пекин, , 06:41 — REGNUM Китайские власти арестовали 43 подозреваемых по делу о контрабанде крупной партии нефтепродуктов общей стоимостью 1,27 млрд юаней ($189,55 млн), сообщили в Генеральной администрации таможни КНР, передает 5 мая агентство Синьхуа.

Подозреваемые были пойманы в рамках совместной операции таможенных органов, береговой охраны и полиции городов Ханчжоу, Нанкин, Гуанчжоу и Далянь 20 апреля текущего года. Власти изъяли один иностранный нефтяной танкер, четыре небольших транспортных корабля, выявили одну нефтебазу и 16 нефтехранилищ, содержащих 29,5 тыс. тонн контрабандной нефти.

Предварительное расследование показало, что подозреваемые успели нелегально ввезти в Китай 170 тыс. тонн нефтепродуктов с 2018 года. С марта текущего года таможенные власти по всей стране инициировали расследования по 184 случаям контрабанды нефтепродуктов на общую сумму 6,62 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Тибете в конце апреля текущего года был зафиксирован первый с начала действия запрета на ввоз случай контрабанды иностранного мусора.

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