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Спикер Заксобрания Приморья выразил соболезнования родным погибших в SSJ-10

Общество

«Скорбим. Страшная трагедия в аэропорту «Шереметьево»

Владивосток, 6 мая 2019, 06:37 — REGNUM  Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Скорбим. Страшная трагедия в аэропорту «Шереметьево». Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он на своей странице в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Superjet-100 компании «Аэрофлот» рейса SU-1492 следовавший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания взлетной полосы лайнер загорелся. На борту лайнера находились, включая членов экипажа, 78 человек. Из них выжили 37 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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