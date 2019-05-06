Таможня Шанхая не пустила в Китай вирус хлоротической пятнистости кукурузы

Шанхай, Китай, , 05:45 — REGNUM Таможня Шанхая сообщила о пресечении контрабанды одного килограмма кукурузных зёрен, зараженных вирусом хлоротической пятнистости кукурузы (MCMV), сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в таможне, это первый случай, когда таможня пресекает импорт в Китай опасного вируса вместе с зерновыми. По информации таможни, MCMV наиболее распространен в США, Мексике, Эквадоре и Перу, и может приводить к гибели урожая.

Китай является одним из крупнейших мировых производителей кукурузы, поэтому профилактика MCMV является крайне важным для безопасности сельского хозяйства страны экологии страны в целом, отметили в таможне.

Отметим, что семена растений находятся в китайских списках запрещенных к ввозу предметов. С 2015 по 2018 годы в общей сложности 7380 партий растительных материалов, включая семена и саженцы было не допущено к ввозу в Китае.