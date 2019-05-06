Москва, , 05:38 — REGNUM

Подсветка Останкинской телебашни в Москве погашена в знак скорби по погибшим в «Шереметьево» пассажирам Superjet-100. Об этом говорится в сообщении госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в Twitter.

Отмечается, что огни на телебашне погашены до утра 6 мая. Напомним, подсветка на башне появилась в 2014 году и с тех пор периодически меняет цвета.

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Ранее соболезнования в связи с гибелью авиапассажиров в столичной воздушной гавани выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, Спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также посол США в России Джон Хантсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и жестко приземлился, после чего на борту произошел пожар. Погиб 41 человек.

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