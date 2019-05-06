Рейс Москва-Владивосток из Шереметьево задерживается

Владивосток, , 05:32 — REGNUM Рейс SU-1702 Москва — Владивосток компании «Аэрофлот» с вылетом из Шереметьево задерживается на неопределенное время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту столицы Дальнего Востока.

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Для жителей Владивостока это один из основных рейсов из столицы, который, обычно, обслуживают самые большие пассажирские самолёты Боинг-777, способные перевозить более четырехсот человек. По расписанию прибытие SU-1702 ожидалось в 12:05 местного времени, однако, как рассказали в аэропорту Владивостока, рейс задерживается на неопределённое время.

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Всего более 85 рейсов отменено или задерживается в Шереметьево. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержаны 12 рейсов и шесть отменены в аэропорту Внуково, семь задержаны и семь отменены в Домодедово.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Superjet-100 компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания взлетной полосы лайнер загорелся. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на борту лайнера находились, включая членов экипажа, 78 человек. Из них выжили 37 человек. Двух пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево перевозят в Научно-исследовательский институт им. Склифосовского, сообщил 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин.