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Названы три провинции Китая, лидирующие в сфере ветроэнергетики

Общество

Китай резко нарастил ветроэнергетические мощности в первом квартале 2019 года

Названы три провинции Китая, лидирующие в сфере ветроэнергетики
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Ветроэнергетические установки в Китае

Пекин, 6 мая 2019, 05:03 — REGNUM  Китай ввел в эксплуатацию 4,78 кВт ветроэнергетических мощностей в первом квартале 2019 года, сообщили в Национальной администрации энергетики, передает агентство Синьхуа.

В провинции Цинхай на северо-западе Китая было введено 680 тыс. кВт установленной ветроэнергетической мощности за указанным период. В провинциях Хэнань и Хэбэй зафиксирован второй и третий соответственно показатель по стране в этой сфере — 660 тыс. кВт и 450 тыс. кВт установленной мощности соответственно.

При этом, Китай увеличивает инвестиции в возобновляемую энергию в последние годы, став крупнейшим в мире рынком в этой сфере, продолжая отказываться от грязной угольной энергетики в сторону более экологически-чистого топлива.

Ветровая энергетика выработала в стране 104,1 млрд кВт⋅ч ветровой электроэнергии за первый квартал 2019 года, что на 6,3% больше, чем за тот же период годом ранее.

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