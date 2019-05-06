Чжэнчжоу, Китай, , 04:54 — REGNUM

Новый регулярный авиамаршрут, соединяющий столицу китайской провинции Хэнань город Чжэнчжоу со столицей Великобритании Лондоном, будет запущен уже с 25 иня, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметили в компании Henan Airport Group, маршрут будет обеспечиваться силами авиакомпании China Southern Airlines. В неделю будет осуществляться два рейса — по средам и субботам. Полет в одну сторону займет от 10 до 11 часов.

Целью введения прямого рейса является помощь развитию торговли и культурных обменов между этим городом в центральном Китае и Великобританией. В то же время, это позволит провинции Хэнань открыться шире внешнему миру, отмечают в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу три грузовых авиамаршрута соединят китайский город центрального подчинения Чунцин со столицей Эфиопией в рамках развития грузоперевозок между двумя странами.