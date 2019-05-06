Амурские пограничники открыли навигацию

Благовещенск, , 04:39 — REGNUM На охрану государственной границы России вышли сторожевые корабли и катера пограничного отряда, дислоцированного в приамурской Астрахановке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Глава Госпогранслужбы Украины рассказал об усилении охраны госграницы

Навигация на Амуре открывается в мае и продолжается до конца октября, всё это время корабли и катера пограничной стражи непрерывно присутствуют в различных уголках Амура, выполняя задачи по охране Дальневосточных рубежей. Как сообщает ИА ПортАмур, на церемонии открытия навигации, экипажам кораблей был преподнесён традиционный подарок — жареный поросёнок.

«Первыми в рейд выходят экипажи, которые на отлично сдали боевую подготовку корабля. В неё входит отработка разных мероприятий по стрельбе, спасению людей на воде, отражению нападения противника и другие задачи», — пояснил командир пограничного корабля Геннадий Федотов.

Отряд пограничных кораблей был сформирован в 1933 году, и данная навигация — 86-я по счёту. Всё это время пограничники неотрывно несли службу: в зимнее время обслуживали технику, приобретали теоретические знания, в летнее время выходили на охрану границы и выполняли другие различные задачи.

Читайте также: Через границу с Казахстаном 600 граждан пытались незаконно проникнуть в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, за три месяца через госграницу Казахстана с Россией на оренбургском участке пропущено свыше 1 миллиона граждан. Из них, в пассажиропотоке выявлено и не пропущено свыше 200 лиц, использующих недействительные, в том числе поддельные документы. Выявлено свыше 400 иностранцев, въезд которым на территорию России запрещён по решению суда, но граждане изменили свои паспортные данные и пытались проникнуть вновь в Российскую Федерацию.