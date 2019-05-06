«Такое отношение недопустимо»: депутат Госдумы о могилах ветеранов Балаково

Балаково, Саратовская область, , 04:20 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия»), представляющий интересы Саратовской области, назвал отношение к могилам ветеранов на кладбище Балаково недопустимым. Он также пообещал, что в преддверии Дня Победы территорию благоустроят. Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В группах города Балаково в соцсетях появился ролик, на котором видна заброшенность кладбища и могил ветеранов.

«Кто загадил кладбище?» — именно под такой подписью ролик появился в сети в надежде привлечь внимание властей к проблеме в преддверии Дня Победы.

Ситуация вызвала обсуждение среди жителей:

«В интересах наших властей приложить все усилия к исправлению этой ситуации до 9 мая, если этот сюжет уйдёт в федеральные СМИ, думаю кадровые решения будут неизбежны… Как так можно было запустить могилы людей, отдавших жизни во время Великой Отечественной войны, какое-то безразличие к памяти…», «Помимо «типичного кладбищенского мусора», были бутылки, пакеты, банки из-под краски…», «Информацией заинтересовались власти на федеральном уровне, обещали помочь, не сомневаюсь, что на кладбище порядок наведут».

Депутат Госдумы Николай Панков на своей странице в соцсетях отметил, что «жители Балаково рассказали в соцсетях о ситуации на первом городском кладбище» — в порядок не приведена территория и могилы ветеранов.

«Такое отношение недопустимо. Связался с главами города и района, они возьмут проблему на контроль. «Молодая Гвардия» тоже не останется в стороне от благоустройства воинских захоронений. 7 мая буду писать «Диктант Победы» в Балаково. Планирую с жителями осмотреть территорию кладбища, убедиться, что к Дню Победы она будет благоустроена. Чтобы люди могли почтить память своих близких, участников войны и тружеников тыла», — заявил депутат.