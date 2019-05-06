Холмогоры: царский «Транспорт» стоял здесь

Владимир Станулевич, , 09:30 — REGNUM

Петр Первый выторговал яхту

Ориентация на Запад для России часто становилось «игрой в одни ворота». Считается, что и реформы Петра принесли больше пользы Европе, лишив русскую элиту национальной идентичности, а экономику сделав придатком европейского рынка. В чью пользу прорубил «окно в Европу» Петр, можно рассмотреть на примере яхты «Транспорт Ройял», полученной в Англии по настойчивой просьбе царя.

Отправившись в 1697—1698 гг. Европу с Великим посольством Петр Первый узнал о строящейся в Гринвиче яхте «Ройял Транспорт». Ходили слухи, что она «для морских переездов короля в военное время». Разузнать о корабле он отправил майора Преображенского полка Адама Вейде. А. Вейде — царю Петру, 14 декабря 1697 года:(фрегат) «делом кажется мне гораздо хорош и снаружи мало не весь вызолочен будет… да будет на том фрегате 20 медных пушек ядром по 6 фунтов… между пушек учинена гребля; мерою сказывали мне, в киле 75 футов английских… сему судну парусом бежать из всего королевского каравана примеру нет» (1).

Предприимчивые англичане, подав яхту как дар короля Вильгельма III царю Петру, на самом деле сделали бизнес. За яхту Петр даровал «жалованную грамоту, предоставляющую право компании «Tobacco Adventure to Russia» торговать американским (Виргинским) табаком в Московском царстве. Крайне нуждающийся в валюте на закупку европейских новинок Петр заключил с англичанами «контракт» (напоминающую взятку — прим. автора) на 28 тысяч фунтов стерлингов и получил 12 тысяч фунтов авансом (2).

«Королевский транспорт» доставляет в Архангельск иностранных специалистов

2 мая 1698 года царь Петр в сопровождении А. Меньшикова, Я. Брюса, П. Шафирова на «Транспорте Ройял» с английской командой отбыл из Англии в Амстердам. Царь получил один из лучших образцов мирового кораблестроения, с помощью которого можно было строить флот. Набрав в Европе около 900 специалистов, царь отправил их морем, погрузив некоторых на «Транспорт Ройял». 9 июня 1698 гола яхта прибыла в Архангельск. Воевода М. Лыков — царю Петру: «…июня в 9 день пришел с моря к Архангельскому городу из английской земли его В.Г. (Великого Государя — прим. автора) корабль… а на том корабле капитан Вильям Рипли, поручик Ян Косен, служилых и начальных людей разного чина иноземцев 110 человек» (3). В их числе прибыл математик, профессор Абердинского университета Генри Фарварсон, его помощники Стивен Гвин и Ричард Грейс. По словам А. Нартова именно Фарварсон «первый учредил математическую, навигационную и астрономическую школу», а с 1715 года Морскую академию в Петербург. На яхте находились художники, офицеры, мастера корабельного дела в их числе Леонгард ван дер Спам, передавший России за 200 ефимков «чертежи английских кораблей» и голландский гравер Адриан Шхонебек — будущий основатель школы русского офорта (4).

Яхту перебрасывают на юг

В 1695 году первым Азовским походом России Петр направил силы России в южном направлении. Из писем двинского воеводы Н. Стрешнева, явствует, что когда «Транспорт» еще шел в Архангельск, планы его переброски на юг уже разрабатывались. Н. Стрешнев — царю Петру: «судно английское… перепроводить чрез Кубенское озеро в Волгу, и… до Вологду спровадить в целости, а с Вологды… вадить его в Волгу, а какими местами… чертеж послан» (5).

В мае 1698 года с этой целью в Архангельск командировали инженера Франца Тиммермана, чтобы «то судно взять водяным путем до Вологды, а с Вологды спровадить до Волги реки и поставить под Ярославлем в пристойном месте». 21 июле 1698 года корабль отправился вверх по Двине: «судно английское от города отпущено и Франц Тиммерман на нем, да на том судне иноземцев 26 человек… за мелководием рек предложение это не осуществилось» (6). Ф. Тиммерман — царю Петру, 9 августа 1698 г. «.попытали ладить снасти разные на барки строить, чем приподнять твою В.Г. яхту и приподняли ее в 2 накона, слишком полторы английской ступени», но достигнув Спасского монастыря в 7 верстах от Холмогор «…и тут на песках всего воды на четырех ногах без двух пальцов, а яхту всего порозжу ходу надобно семь ступеней три пальца и никакими силами невозможно в том месте провозить» (7). Ф. Тиммерман максимально разгрузил и частично демонтировал судно, но все бесполезно. В итоге он «поставил яхту на Холмогорскую городовую сторону» у речки Курья и предложил ждать вешней воды: «жители здешние сказывают, что в то время воды велики бывают и вверх ту яхту проводить можно завозом и парусом… А здесь на яхте остались капитан Вилим Рипли, да с ним разных чинов 29 человек». Зимовка ранее не предусматривалась, и Тиммерман пишет «чем кормиться им… впредь не знаю… а об жалованьи месячном без твоего В.Г. указа ничего не дадут, а им в осень и в зиму шубы и платья надобны» (8). Воевода В. Ржевский, с целью дискредитировать инженера, донес царю: «.в прошлом 206 году (7206 от сотворения мира — прим. автора) …с того корабля пушки, машты, трансы и парусы, и всякие карабельные снасти обкрали иноземец инженер Фряс Тимерман» (9). Корабль перезимовал, но передали кораблестроителю и купцу Э. Избрандту: «да что у Города карабль Транспорт… со всякими припасы отдать ему ж, Элизарью… торговому человеку немецкой слободы» (10), «тот карабель тои на реке Курье».

«Транспорт» — флагман Петра в стратегической операции

Весной 1702 года судно перегнали в Архангельск, где пришвартовали к причалу Соломбальской верфи. По мнению архангельского историка Ю. Данкова еще в Холмогорах «Транспорт» стал моделью для строящихся в Соломбале фрегатов «Святой Дух» и «Курьер», спущенных на воду 24 мае 1702 года в присутствии царя Петра. Архангельский историк И. Гостев считает, что «Транспорт» не являлся образцом соломбальского кораблестроения, руководимого Э. Избрантом, представлявшим голландскую школу. В любом случае образец тщательно осматривался Э. Избрантом и другими кораблестроителями, что дало квинтэссенцию английского и голландского опыта.

С помощью «Транспорта» и новых фрегатов Петр осуществил план наступления на Неву, вдохновителем которого был Архиепископ Афанасий Холмогорский, предложивший царю план военных действий в «Описании трех путей из державы царского величества, из поморских стран, в Швецкую землю и до столицы их» (11). В августе 1702 года на 13 кораблях пять батальонов Преображенского и Измайловского полков отплыли к селу Нюхча на берегу Белого моря. Царь Петр с царевичем Алексеем и А.Д.Меньшиковым разместились на «Транспорте». О тщательности подготовки экспедиции указывает документ, обнаруженный петербургским историком П.А.Кротовым «Лочманы, присланные от Михаила Щепотева». Согласно нему на каждом корабле находился для подстраховки не один, а два-три и даже четыре лоцмана. На «английском корабле» (это «Транспорт» — прим. автора) первым лоцманом был Василий Прокофьев, вычеркнуты из списка Андрей Хабаров, Иван Котцов и Пустошкин, и вписаны Илья Шаров и Иван Коновалов (12).

Переход до Соловков длился пять суток, 17 августа 1702 эскадра встала на якорь у о. Рислуда, у Нюхоцкого Соловецкого усолья, откуда начиналась Осударева дорога на Повенец. После высадки десанта Петр с войсками отправился воевать Орешек, а эскадра под командованием адмирала К. Крюйса 26 августа вернулась в Архангельск. К. Крюйс — Ф.А.Головину: «Царского Величества поверенная мне флота Слава Богу в 26 день сего месяца сюда в целости уцеленна пришла… и стоит ныне от Двинки в 5 верстах за погодою противною» (13). Дьяк М. Родостамов — Ф.А.Головину, 30 августа 1702 года: «корабли Транспорт и прочие благополучным ветром пришли… Транспорт с прочими разместились у Саломболы, а торговые английские и голландские в своих караванах, при радостной пушечной стрельбе во всяком здравии» (14).

Шли годы, на суше и Балтийском море гремела Северная война. Архангельский воевода П.А.Голицын сообщал в Посольский приказ в 1708 году: «.для проведывания оных неприятелей и отпору на взморье находятся три корабля: «Транспорт», «Меркурьюс» и «шнява, званная «Святый Дух», которым «…велено …быть при Двинских устьях, и ныне они стоят в урочище на Яме (в Лапоминской гавани — прим. автора)» (15). Чарльз Уитворт, английский посол в сочинении «О России» в 1710 году писал: «В Архангельске царский транспорт находится в очень хорошем состоянии» (16).

Гибель «Транспорта» и расправа шведов с экипажем

Осенью 1715 года Петр решил перебросить «Транспорт Ройял» на Балтику в составе эскадры новопостроенных в Соломбале 52-пушечных линейных кораблей «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Архангел Уриил», «Архангел Салафаил». «Архангел Варахаил» и «Архангел Ягудиил».

Командующий эскадрой капитан И. Синявин — царю Петру: «Карабли и Транспорт с людьми и провиантом… июля 29-го дня от Соломбальской верфи отошли и сего августа 9-го дня вышли за баки… 24-го числа пошли было с кораблями и Транспортом в путь, но несчастием корабль Ягудиил потек… оный… отправили к Соломбальской верфи, а мы с помощью Божьей и тремя кораблями и Транспортом пошли… быть до указу… в Ревель оному… Транспорту… или в С. Петербург прямо отправить?» (17).

Почти вся эскадра рассеялась на переходе — «Ягудиил» потеряв половину экипажа вмерз в лед в 25 милях от Тронхейма, «Уриил» и «Селафаил» потеряли значительную часть экипажей и зазимовали в Копенгагене, а «Варахаил» остался в норвежском Флакерне.

«Ройал Транспорт» разбился 8 октября 1715 года на скалах острова Мастранд, у шведского Гетеборга. Последним его видел командир «Салафаила» и будущий руководитель Камчатских экспедиции Витус Беринг: «я…близ Зунда… видел Транспорт, который отправлен же был от город Архангельского и за противностию великого ветра с тем Транспортом разлучились же» (18).

Шведы поступили со спасшимся экипажем с крайней жестокостью. Члены команды, в том числе больные и раненые, умерли в Мастрандской крепости.

На дне морском нашли

В 2017 году российские дайверы работающие по контракту с исландской фирмой «Xplorer ocean research» и шведской «Diving Unlimited» нашли обломки «Транспорт Ройял» у берегов Мастранда. По словам руководителя экспедиции Александра Михайлова, корабль лежит на глубине 10 метров, от него остались занесенные песком часть борта, киль и несколько пушек. Корабль был опознан с помощью дендрохронологии, русских и английских гвоздей в корпусе, архангельских кирпичей для печек. Место катастрофы уточняет карта начала XVIII века, где шведским офицером, снимавшим с затопленного корабля пушки, крестиком нанесено место гибели фрегата (19). Яхта оказалась трехмачтовой, а не двухмачтовой, как она выглядит на модели в Центрально военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

Была ли покупка «Транспорта Ройял» «игрой в одни ворота», выгодной только Англии? Кажется, нет. Россия получила образец лучшего корабля лучшей морской державы и использовала его при создании флота. «Транспорт» безопасно (в конце XVII века это было проблемой) доставил в Архангельск большую группу иностранных специалистов, участвовавших в создании вооруженных сил России. Корабль служил флагманским кораблем в стратегической операции — марше по Осударевой дороге в 1702 году. Он же, очевидно, 13 лет был флагманом эскадры, прикрывавшей «окно в Европу» Архангельск в годы Северной войны. Царь, даровав за яхту табачную монополию, в нужный момент получил 28 тысяч фунтов стерлингов на закупку лучших образцов науки и искусства. Раззолоченный «Транспорт» закрепил в представлениях Петра идею создания флота, а значит превращения России в мировую державу.

Что получили англичане? Они укрепили нужные для создания крупнейшего в мире флота связи с Россией, богатой пенькой и лесом. Они получили в России табачную монополию — правда других поставщиков табака тогда и не могло быть. Обе стороны, благодаря единственному кораблю-царской игрушке, продвинулись в реализации своих целей в Европе.

Примечания:

С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. Ч.11. Приложение X. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.84 М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.84 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.479−480. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.87 М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.88 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.480. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.89 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.480. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.89−90 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.480. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.89−90 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.481. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.90 Тревожные годы Архангельска. 1700−1721. Архангельск. 1993. С.178 Н.Устрялов. История царствования Петра Великого. СПб. 1863. Т.4. Ч.2. С.28. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.91 В.Н.Булатов. Архиепископ Афанасий Холмогорский. Архангельск. 2014. С.314−334 П.А.Кротов. Осударева дорога 1702 года: пролог основания Санкт-Петербурга. СПб. 2011. С.34−36 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.254. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.92−93 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. С.254. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.93 П.А.Кротов. Соломбальсккая верфь в начале XVIII столетия. СПб. 1997. С80. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.94 Ю.Н.Беспятых. Россия в начале XVIII века. М-Л. 1947. С.94. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.94 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. Ч.1. С.662, 674. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.95 С.Н.Елагин. История русского флота. СПб. 1864. Ч.1. С.684. М.Ю.Данков. Яхта «Transport Royal» на Северной Двине. Сборник «Двинская земля» №3. Вельск. 2004. С.95 А.Михайлов: «Найденный фрегат Transport Royal — отец русского флота». Известия. 22 октября 2015

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