В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов

Москва, , 18:58 — REGNUM Более 40 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 5 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:52 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё восемь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны двадцать два рейса; во «Внуково» задержаны шесть рейсов, еще три отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

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