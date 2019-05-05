Донецк, ДНР, , 17:55 — REGNUM

Врачи в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказали медицинскую помощь представителю украинской диверсионной группы, получившему серьезное ранение во время попытки проникнуть на территорию республики. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в Управлении Народной милиции.

В тексте заявления говорится, что раненого украинского военного, брошенного сослуживцами на поле боя, эвакуировали бойцы ДНР. Мужчине пытались помочь, однако позднее он скончался.

«Солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что вооруженные силы ДНР предотвратили проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков на подконтрольную ДНР территорию.

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