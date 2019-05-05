В Госдуме допустили уголовное наказание для депутата Ионина за стрельбу

Москва, , 16:30 — REGNUM Инцидент с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина («Справедливая Россия») комиссией по мандатным вопросам будет рассмотрен, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, об этом заявил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

В настоящий момент ситуацию изучают правоохранительные органы, это их полномочия, указал парламентарий.

«Отмечу, что ответственность, которая грозит депутату Ионину по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем то решение, которое вынесет комиссия, его действия могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного кодекса, и в этом случае санкции жестче», — подчеркнул Аршба.

В городе Камышлове Свердловской области человек, похожий на депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, устроил стрельбу из автомата во дворе жилых домов. Сам Ионин утверждает, что стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов.

«Я понимаю, что в этом есть состав административного правонарушения и готов понести ответственность, заплатить штраф», — отметил он.

Инцидент связан с ситуацией вокруг обманутых дольщиков.

«С утра ездили по вопросу обманутых дольщиков. К вечеру началась «буря в стакане». Начали звонить «от местных прокурорских» с предложениями отстать от застройщика, который обокрал местных жителей по поводу квартир. Можете погуглить «Блинов Камышлов» чтобы понять что это значит. А к вечеру мою машину перекрыли пять машин ГИБДД и ППС, не давали выехать из Камышлова и говорили «Вы же все понимаете», — написал, в частности, Ионин в Facebook.

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