Опрос Росстата показал, для чего в России используется интернет

Москва, , 15:25 — REGNUM Около 62% граждан России использует интернет для общения в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты всероссийского опроса Росстата.

Опрос Росстата, в котором приняло 60 тысяч домохозяйств, показал, что интернетом пользуется 72% жителей России старше 15 лет. 62% опрошенных отметили, что используют интернет для общения в социальных сетях, 50% — для чтения статей и новостей.

Около трети участников опроса сообщили, что используют интернет для осуществления финансовых операций и загрузки музыки, фильмов и видеоигр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, выявившего наиболее популярные онлайн-услуги в России. По данным ВЦИОМ, интернет для проведения банковских операций используют 61% опрошенных, для оплаты налогов и штрафов — 45%.