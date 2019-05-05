Воскресенье, 5 Мая 2019 года
11:53:18 МСК

Показательную «казнь» устроил министр природы Ингушетии

Общество

Чиновником руководило благое намерение — призвать к чистоте и порядку

Магас, 5 мая 2019, 11:49 — REGNUM  Министр природы Ингушетии Магомед Бабхоев решил бороться новыми методами с теми, кто не бережет природу и мусорит. Он решил припугнуть нарушителей весьма говорящим фото, размещенным на своей странице в соцсети.

На нем запечатлен висящий на столбе вниз головой человек в пакете для мусора, на груди которого прикреплена табличка: «Он бросал мусор».

«Берегите природу, друзья!!» — подписал фото министр.

Заботу чиновника о сохранении природы по достоинству оценили подписчики. Кто-то признался, что понял посыл Бабхоева, кто-то попытался поиронизировать, спросив «имеются ли большие чехлы?, а то есть у меня пара жертв под них». Есть те, кто считает, что «если бы реально, то очень даже справедливо» и что министр — «молодец! По-другому не понимают».

И лишь один человек сказал: «Страшно».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием чиновников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить