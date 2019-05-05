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По улицам Нью-Йорка прошёл «Бессмертный полк»

Общество

В Нью-Йорке акция памяти «Бессмертный полк» проходит в пятый раз

По улицам Нью-Йорка прошёл «Бессмертный полк»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бессмертный полк

Нью-Йорк, США, 5 мая 2019, 11:30 — REGNUM  В Нью-Йорке сегодня, 5 мая, пятый год подряд прошла акция «Бессмертный полк».

В этот раз акция «Бессмертный полк» собрала рекордное число участников — свыше 2 тыс. человек.

В колоннах «Бессмертного полка» участвовали не только англоязычные американцы, но и соотечественники, потомки ветеранов войны с Украины, из Белоруссии, России, стран Прибалтики и других республик бывшего Советского Союза.

Также в акции приняли участие дети и внуки военнослужащих США, принимавших участие во Второй мировой.

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«Бессмертный полк»
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