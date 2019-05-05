Пальцы веры апостола Фомы

Игорь Бекшаев, , 10:21 — REGNUM

Сегодня, 5 мая, неделя 2-я по Пасхе, Антипасха или еще Фомина неделя. 20-я глава Евангелия апостола Иоанна вспоминает отмечаемое сегодня событие, утверждение в вере апостола Фомы:

«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».

Апостолы не были однородной массой, послушно семенящей за Христом в некотором отдалении с трепетом от мысли, что перед ними вышагивает Второе Лицо Троицы. Они были разными людьми, невысокого звания, про Троицу еще ничего не знали, ровно как не ведали про две природы, две воли, две энергии, короче, про все, чего по два и по три, о чем потом растолковали те, кто в этом лучше разбирался, чем они. Апостолы были больше людьми верующими, чем религиозными, за то их и выбрал Христос в Свои ученики. И, как всякие верующие люди, желали результаты веры своей видеть и осязать.

Желание дождаться совершения веры может быть разным, иметь разную «длину» исполнения. Апостол Павел первым дал понятию «вера» богословской определение, из которого следует, что период исполнения веры может и не совпадать с периодом земной человеческой жизни. Поэтому-то он и протестовал против «короткого поводка» веры, где она подтверждается делами (на чем настаивал апостол Иаков), ибо по таким меркам верой будет вскоре называться исполнение положенного, что неизбежно сблизит понятия «вера» и «религия», сделает их одним и тем же, подтверждение чему мы находим ныне.

Вера может иметь разные сроки исполнения, результатов ее не всегда можно дождаться в этой жизни. Что же касается события ожидаемого, возможно, близкого, то верующий человек не станет верить другим на слово, а сделает все, чтобы самому осуществить нечто, прежде им не испытанное. Бытовых примеров тому можно привести множество. Люди друг другу много о чем рассказывают, но верить чужим рассказам или показам видео или фото — это значит становиться участником чужих событий. Человек неленивый предпочитает сам узнать, увидеть, пережить.

Так были Фома недостаточно верующим от того, что отказался поверить рассказам апостолов? У нас ведь как считается, что тебе духовное лицо сказало — надо рот открыть и верить. Ты что, не веришь? Батюшке не веришь? Неверующий ты! Однако Фома был не из тех, вера чья держалась на рассказах сторонних людей. Такая вот особенность была его крепкой веры, что предпочитал сам все испытать. С учетом того невыносимого религиозного фона с рассказами о всевозможных чудесах, стимулирующих друг у друга и в себе самом «веру», у здравого человека со временем возникает естественный рефлекс недоверия, скептического отношения к людским свидетельствам. Болтают всякое.

Фома правильно понимал веру. Что раз Христос воскрес — то и он станет тому свидетелем. Это не значит, что он не верил в воскресение. Значит, что правильно понимал веру, как «осуществление ожидаемого», как позже определил ее апостол Павел. Но это «осуществление ожидаемого», как мы говорим и знаем, может иметь разные сроки. «Ты поверил, потому что увидел Меня?; блаженны невидевшие и уверовавшие», — сказал Фоме Иисус, осуществив его ожидание стать самому свидетелем Христова Воскресения. Потому что пройдут года, века — и ожидание людей не всегда будет вознаграждено тем, что они станут свидетелями осуществления своей веры. Свидетелями последнего воскресения всех, все же и должны стать свидетелями, но осуществится это за горизонтом их земной жизни.

Вера — это исполнение человеческого желания видеть мир измененным, где утвердятся добро и справедливость и исчезнет все злое. Положить свою жизнь на осуществляемое ожидание этого, по слову Христа, значит быть блаженным, то есть, говоря нашим современным языком, прожить счастливую жизнь. Полноценную, имеющую в себе смысл и содержание соответственное человеческому призванию. И такая вера будет подтверждаться собственным опытом, свидетельствующим о том, что все живое имеет на нее отклик.