Якутск занял первое место в рейтинге самых экстремальных городов мира

Мадрид, , 08:42 — REGNUM Центральная испанская газета El Pais составила рейтинг самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма населенные пункты.

Первое место заняли одновременно российские город Якутск и поселок Оймякон. Авторы рейтинга отмечают, что в Якутске максимально экстремальный климат, потому что температура воздуха зимой там опускается в среднем до минус 40 градусов Цельсия, а летом наоборот поднимается до плюс 30 градусов. Из-за таких перепадов город редко привлекает внимание туристов и создает местным жителям серьезные трудности для жизни. При этом Якутск является региональным центром, а также важным культурным, научным и экономическим центром Сибири.

Поселок Оймякон славен тем, что там была зафиксирована самая низка температура воздуха на обитаемой части Земли. В частности, в 1926 году температура воздуха опустилась В Оймяконе до минут 71,2 градусов Цельсия. При этом до сих пор в поселке проживает большое число пожилых граждан России.

На второе место опять попал российский город — Верхоянск. Здесь фиксируется самый большой перепад температур летом и зимой. Самая низкая зафиксированная температура в Верхоянске — минус 69,8 градусов Цельсия, а самая высока — плюс 37 градусов. Таким образом, перепад составляет 106,8 градусов Цельсия. Из-за этого Верхоянск даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. При этом в Верхоянске проживают 1,3 тыс. человек, что для этих мест весьма много.

Самым жарким городом на Земле признан мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо. тут воздух прогревается почти до плюс 60 градусов Цельсия. Самый труднодоступный город по версии EL Pais — перуанский Ла-Ринконада, который расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря в зоне вечной мерзлоты. При том, что проживают там более 30 тыс. человек.

Также издание отметило древние города Иерехон и Табха на территории Израиля. Эти города интересны тем, что расположены очень низко — более 200 метров ниже уровня моря.

Самым удаленным городом в мире газета признала город-остров Адака в группе Алеутских островов.